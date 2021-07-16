Юрист рассказал о наказании за покупку сертификата о вакцинации

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что наказание за покупку сертификата о вакцинации может быть серьёзным. Даже если россиянин не окажется за решёткой, он вполне реально может узнать, как наказывают за совершение уголовного преступления, отметил юрист в беседе с агентством ПРАЙМ.

Ответственность может наступить по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.

Ответственность ждёт и изготовителей поддельных справок. Такие действия наносят ущерб гражданину, так как поддельные справки продаются по цене от 5 до 30 тысяч рублей. Здесь в зависимости от обстоятельств совершения преступления в качестве наказания могут быть применимы денежный штраф или тюремный срок (до 2 лет лишения свободы). Уголовная ответственность по ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями) ждёт и должностных лиц, участвующих в подобном преступном промысле.

Ранее стало известно, что в Красноярске у 16 вахтовиков обнаружены поддельные справки о наличии антител к коронавирусу. В подделке документов подозревается подрядчик строительной организации. Он предоставлял фальшивые документы о наличии антител, а также справки об отсутствии или наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Всё это позволяло рабочим избегать положенной обсервации.