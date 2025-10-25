Юрист рассказал, кого могут наказать за вечеринку студентов известного вуза Юрист Хаминский: организаторов вечеринки в РЭУ им. Плеханова могут наказать

Организаторов студенческой вечеринки, которая, как сообщают СМИ, прошла в РЭУ им. Плеханова, могут привлечь к ответственности, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, мероприятие прошло за гранью норм морали и нравственности. По данным источника NEWS.ru, посвящение в студенты прошло именно в этом вузе.

Оставляя за скобками законность и обоснованность увольнения директора департамента по молодежной политике, нужно отметить, что инициаторов этой вечеринки могут привлечь и к административной ответственности за организацию массового одновременного пребывания и граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка, — добавил Хаминский.

При этом понятие общественного порядка можно трактовать достаточно широко, отметил собеседник. Он подчеркнул, что штраф за такое деяние для граждан достигает 20 тысяч рублей, а для организаций — 500 тысяч рублей.

Что касается самих студентов, то уставом образовательной организации может быть предусмотрена дисциплинарная ответственность вплоть до отчисления за нарушение общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, если оно совершено на территории образовательной организации, — подытожил Хаминский.

Ранее депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал проверить слухи о непристойном событии, участниками которого, возможно, были студенты, поступившие в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, несмотря на то, что вуз это отрицает. По мнению парламентария, нужно провести проверку на предмет того, что это был за вуз, поскольку подобные вечеринки всегда отрицаются, где бы они ни проходили.