Юрист рассказал, как получить доплату к пенсии Юрист Соловьев заявил, что к пенсии положена доплата за стаж, вредность и регион

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Размер пенсии россиян может изменяться в зависимости от доплат за стаж, вредность и регион проживания, рассказал «Прайму» заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он также напомнил, что гражданам начисляется федеральная соцдоплата, чтобы итоговая сумма не была меньше прожиточного минимума, то есть 12 633 рублей.

По большинству видов выплат, пенсионеру стоит, собрав необходимые документы, подтверждающие размер стажа, условия работы и прочие обстоятельства, обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства, чтобы ответить, при необходимости, на вопросы сотрудника и избежать формального подхода, обеспечив себе своевременное и полное начисление полагающихся надбавок, — объяснил Соловьев.

Он добавил, что льготники, а именно инвалиды, Герои СССР и соцтруда, ветераны, чернобыльцы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере от 1300 до 4950 рублей. Кроме того, инвалиды получают единовременное пособие автоматически на основании сведений Бюро медико-социально экспертизы (МСЭ), поданных в Социальный фонд.

Пенсионеры, которые содержат других нетрудоспособных членов семьи, могут рассчитывать на доплаты к пенсии в размере 2522 рубля. Кроме того, 7567 рублей должны начисляться россиянам, достигшим 80 лет или имеющим первую группу инвалидности.

По данным Социального фонда России, размер минимальной пенсии для неработающих пенсионеров в Москве и Московской области в 2024 году составит 23 313 рублей. Как будут индексироваться выплаты в ближайшие годы — в материале NEWS.ru.