Юрист раскрыл, отправят ли похитителей бордер-колли в тюрьму

Задержанного в Москве похитителя бордер-колли Симы, которую нашли погибшей, и его жену могут приговорить к пяти годам лишения свободы, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев. По его словам, с учетом отягчающих обстоятельств максимальный срок наказания может достигать 15 лет тюрьмы.

С юридической точки зрения, [похищение собаки] подпадает под несколько статей УК. Основная — «Кража», ведь по гражданскому праву питомец считается имуществом. Если доказан один эпизод без отягчающих обстоятельств, наказание может ограничиться штрафом до 80 тыс. рублей или лишением свободы на срок до двух лет. Если же преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, срок увеличивается до пяти лет. При организованной группе или крупном ущербе санкция достигает 10 лет тюрьмы и штрафа до миллиона рублей, — поделился Русяев.

По его словам, если бордер-колли убили или причинили ей боль, то будет применена статья 245 УК РФ за жестокое обращение с животными, предусматривающая до трех лет лишения свободы. Также, отметил Русяев, если подтвердится, что похитители ранее лишали собак жизни ради продажи их мяса, то может быть добавлена еще одна статья — о сбыте продукции, представляющей опасность для здоровья потребителей. Юрист уточнил, что максимальное наказание в данном случае — шесть лет тюрьмы.

При совокупности этих преступлений общий срок может составить до 15 лет лишения свободы. Минимум — условный срок или крупный штраф, если вина будет доказана лишь в одном эпизоде и без факта убийства животных. Однако с учетом повторности, общественного резонанса и числа заявлений от потерпевших рассчитывать на мягкое наказание обвиняемым будет сложно. Суд примет во внимание не только материальный ущерб, но и моральную сторону — для многих потерявших питомца речь идет не об имуществе, а о члене семьи, — заключил Русяев.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы начали расследование по факту исчезновения и гибели бордер-колли Симы. Собака пропала 7 ноября, пока ее владелец работал в гараже, а питомец находился неподалеку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник усадил животное в автомобиль.