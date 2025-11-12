Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 08:05

Юрист раскрыл, отправят ли похитителей бордер-колли в тюрьму

Юрист Русяев: похитителям бордер-колли Симы в Москве грозит пять лет тюрьмы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Задержанного в Москве похитителя бордер-колли Симы, которую нашли погибшей, и его жену могут приговорить к пяти годам лишения свободы, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев. По его словам, с учетом отягчающих обстоятельств максимальный срок наказания может достигать 15 лет тюрьмы.

С юридической точки зрения, [похищение собаки] подпадает под несколько статей УК. Основная — «Кража», ведь по гражданскому праву питомец считается имуществом. Если доказан один эпизод без отягчающих обстоятельств, наказание может ограничиться штрафом до 80 тыс. рублей или лишением свободы на срок до двух лет. Если же преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, срок увеличивается до пяти лет. При организованной группе или крупном ущербе санкция достигает 10 лет тюрьмы и штрафа до миллиона рублей, — поделился Русяев.

По его словам, если бордер-колли убили или причинили ей боль, то будет применена статья 245 УК РФ за жестокое обращение с животными, предусматривающая до трех лет лишения свободы. Также, отметил Русяев, если подтвердится, что похитители ранее лишали собак жизни ради продажи их мяса, то может быть добавлена еще одна статья — о сбыте продукции, представляющей опасность для здоровья потребителей. Юрист уточнил, что максимальное наказание в данном случае — шесть лет тюрьмы.

При совокупности этих преступлений общий срок может составить до 15 лет лишения свободы. Минимум — условный срок или крупный штраф, если вина будет доказана лишь в одном эпизоде и без факта убийства животных. Однако с учетом повторности, общественного резонанса и числа заявлений от потерпевших рассчитывать на мягкое наказание обвиняемым будет сложно. Суд примет во внимание не только материальный ущерб, но и моральную сторону — для многих потерявших питомца речь идет не об имуществе, а о члене семьи, — заключил Русяев.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы начали расследование по факту исчезновения и гибели бордер-колли Симы. Собака пропала 7 ноября, пока ее владелец работал в гараже, а питомец находился неподалеку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник усадил животное в автомобиль.

похищения
собаки
преступления
живодеры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти хотят внедрить для выпускников медвузов отработки до трех лет
Названа стоимость самого дешевого билета на «Щелкунчика»
Москвичам пообещали зимнюю погоду на следующей неделе
Россия проиграла суд по делу о строительстве здания посольства
Юрист раскрыл, отправят ли похитителей бордер-колли в тюрьму
«Обглодали до костей»: судмедэксперт назвал три варианта пропажи Усольцевых
Готовим теплицу к сезону: простая уборка и дезинфекция для богатого урожая
Новый котел для ВСУ, коллапс логистики: новости СВО к утру 12 ноября
Вернулся в РФ, а сим-карта не работает: что случилось, как вернуть связь
В СК отреагировали на жуткий инцидент с травмированием ребенка из-за купюры
Водители легковушек получают штрафы из-за хитрости владельцев грузовиков
Землю накрыла очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 ноября: инфографика
Губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Ростовскую область
Овечкин отличился в матче против «Каролины»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 ноября
Германия нашла способ расторгнуть контракт с российским «Ямалом»
Стало известно, сколько БПЛА сбили в российским небе за ночь
ВСУ начали сбрасывать российским бойцам купюры со «взрывными» QR-кодами
Скумбрия, маринованная в кетчупе! Очень просто и вкусно
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.