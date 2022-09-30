Юрист раскритиковал приглашение блогера-фармацевта Диденко в Госдуму Юрист Хаминский раскритиковал приглашение блогера-фармацевта в Госдуму

Фото: Социальные сети Екатерины Диденко

Екатерина Диденко

Блогер-фармацевт Екатерина Диденко, чей муж скончался в 2020-м из-за использования сухого льда в сауне на ее дне рождения, сообщила, что ее пригласили в Госдуму рассказывать о первой помощи. Юрист и правозащитник Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru заявил, что женщина является «инфоцыганкой, продающей воздух». По его мнению, таким образом Диденко хочет приманить к себе новую аудиторию.

Самой продаваемой информацией стала та, которая по факту не несет ничего полезного. Но предприимчивые блогеры, приманивая целевую аудиторию блестящими обертками и обещаниями красивой жизни, сколачивают себе приличные состояния, продавая, по сути, воздух. Именно поэтому за ними закрепилось прозвище «инфоцыгане», — считает Хаминский.

По его мнению, блогер-фармацевт не является настоящим врачом, а потому идея пригласить ее в Госдуму с целью распространить рекомендации по оказанию первой медицинской помощи — вещь сомнительная и даже вредная. Юрист уверен, что блогеры должны распространять лайфхаки бесплатно, а за каждую ошибку привлекаться к уголовной ответственности. Эти меры и помогут побороться с так называемыми инфоцыганами.

Дилетантизм и профессиональная безграмотность может унести сотни, а то и тысячи жизней, если медицинские советы вместо врачей будут давать блогеры. <...> Информацию, распространяемую блогерами, нужно квалифицировать в качестве бесплатных информационных услуг, подсказывающих, как улучшить свою жизнь. И если в результате их использования жизнь, наоборот, ухудшается, такого «эксперта» следует привлечь к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ, которая предусматривает наказание за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — высказался Хаминский.

Ранее фешн-блогер Вероника Логинова получила официальное предостережение прокуратуры о «недопустимости» использования социальных сетей Instagram и Facebook (деятельность соцсетей запрещена в РФ). Как утверждают в «Роскомсвободе», речь идет о прецеденте — ранее пользователей запрещенных в стране сетей не пытались преследовать за размещение контента в них. Эксперты полагают, что речь может идти либо о недоразумении, либо о «смене установок» правоохранительных органов.