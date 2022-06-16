Юрист призвал россиян переосмыслить подход к потреблению на фоне кризиса Юрист Юкша призвал россиян переосмыслить подход к потреблению на фоне кризиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне непростой экономической обстановки в России гражданам стоит пересмотреть свой подход к потреблению, заявил кандидат юридических наук Янис Юкша. Он также подчеркнул, что импортерам и экспортерам придется привыкать в новым реалиям в условиях западных санкций, пишет INFOX.ru.

Импортерам и экспортерам, я считаю, придется привыкать к новой жизни. И это вопрос не сей минуты и не сегодняшнего дня. Люди должны задуматься над данной проблемой и задать себе вопрос: «А то ли мы делали? Может быть, торговля кроссовками — это не то, ради чего мы родились?» — заявил Юкша.

Он напомнил, что трудности возникли еще в период всплеска коронавирусной инфекции. При этом основные проблемы были связаны со сферами импорта и экспорта товаров в Россию, подчеркнул юрист. По его мнению, текущий кризис является хорошей возможностью для россиян переосмыслить свое предназначение.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация в российской экономике складывается непросто, сейчас особенно важно проявлять гибкость и иметь возможность быстро реагировать на изменения. Она добавила, что экономическая обстановка уже не будет такой, какой была раньше.