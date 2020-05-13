Юрист призвал отложить рассмотрение дел в судах до 31 мая

https://static.news.ru/photo/fd479816-953a-11ea-a994-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Российские юристы обратились к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой разработать механизм поэтапного вывода судов из режима ограничений. Партнёр юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов в беседе с NEWS.ru прокомментировал ситуацию, которая сложилась c работой судов в связи с пандемией коронавируса.

Первоначально деятельность судов была частично ограничена с 19 марта по 8 апреля. Рассматривались только категории дел безотлагательного характера, а также в порядке приказного, упрощённого производства. Всем судам предлагалось при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путём использования систем видео-конференц-связи. Затем действие установленных ограничений неоднократно продлевалось до 11 мая включительно, — рассказал Герасимов.

По его словам, теперь можно рассматривать дела, в которых все участники были не против рассмотрения дела в их отсутствие, а также если их участие не является обязательным, а также иные дела по решению суда.

Предлагалось проводить судебные заседания с помощью систем веб-конференции. Для участия в заседании было необходимо подать заявление и документы, подтверждающие полномочия.

Герасимов напомнил, что с 19 марта по 11 мая большинство дел не рассматривалось, заседания откладывались.

С 12 мая каждый суд действует так, как считает нужным — какие-то суды начали работать и слушают дела, какие-то суды объявили о том, что до 30 мая по-прежнему их работа будет ограничена, как прежде, — отметил юрист.

По его словам, в настоящий момент дистанционное участие в судебных заседаниях является затруднительным, а обеспечение режима социального дистанцирования для большинства судов является заведомо невыполнимой задачей.

Юридическое бюро «Падва и Эпштейн» обратилось с письмом к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву.

По нашему мнению, в целях исключения противоречий в деятельности судебной системы и решений региональных властей в период до 31 мая целесообразным будет отказ от проведения судебных заседаний, их отложение в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской Федерации, за исключением дел, перечисленных в пункте 3–5 Постановления Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 № 821 (ред. от 29.04.2020), — говорится в письме.

Эксперт подчеркнул, что суды должны вернуться к обычной работе, но это следует делать безопасно и по единым правилам игры.

NEWS.ru писал, что российские суды возобновят обычный режим работы с 12 мая.