Юрист предупредила россиян о наказании за сокрытие ВНЖ другого государства Юрист Воронова предупредила россиян о крупных штрафах за сокрытие ВНЖ другого государства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сокрытие россиянами вида на жительство или гражданства другого государства является правонарушением, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, предупредила в беседе с Lenta.ru юрист Екатерина Воронова. По её словам, имеющие такие документы граждане России обязаны сообщать о них органам власти, посетив отделение МВД или отправив уведомление по почте.

Важно отметить, что не получится это сделать, находясь за границей. Для этого необходимо находиться в России и воспользоваться одним из вариантов: личный приём в отделении МВД или уведомление через «Почту России», — пояснила Воронова.

Она также уточнила, что в том случае, если россиянин не может самостоятельно уведомить органы власти о наличии таких документов, гражданин может сделать это через представителя. По словам юриста, его полномочия должны подтверждаться соответствующей доверенностью, заверенной нотариусом.

1 октября начальник отдела иммиграционного агентства Монголии Нэргуйн Ууганбаяр заявил, что страна готова предоставить вид на жительство каждому россиянину, подавшему заявление. Только за один день около 160 граждан России продлили свои визы на 30 дней. Он добавил, что граждане России и Монголии могут путешествовать без визы в течение 30 дней в обе стороны. В случае длительного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны.

В июле эстонское правительство утвердило новые ограничения в отношении россиян. Теперь граждане РФ не смогут подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии.