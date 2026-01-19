Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 13:05

Юрист ответил, перейдут ли россияне на удаленку при экстремальных морозах

Юрист Салкин: работодатель не обязан переводить сотрудников на удаленку в морозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Работодатель не обязан переводить сотрудников на удаленный режим работы в сильные морозы, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, переход на дистанционный формат должен осуществляться с предварительного согласования с руководителем.

Трудовое законодательство не предусматривает обязательный перевод работника на дистанционный режим из-за погодных условий, включая экстремально низкие температуры. Статья 312.9 ТК РФ допускает, что работодатель по своей инициативе может временно перевести сотрудников на удаленку при катастрофах, авариях, эпидемиях и иных исключительных обстоятельствах, которые ставят под угрозу жизнь людей или нормальные условия жизнедеятельности населения, — поделился Салкин.

Он привел пример, когда работодатель не может создать на рабочем месте комфортные условия труда, соответствующие санитарным нормам, включая надлежащий температурный режим. В таких случаях, по словам юриста, дистанционный формат работы может стать оптимальным решением.

Принципиально, что инициатором такого перевода выступает работодатель, а не работник. Самовольный уход на удаленку без согласования может быть расценен как отсутствие на рабочем месте, вплоть до прогула. Поэтому любые изменения режима работы важно заранее согласовать с руководителем и оформить надлежащим образом, — резюмировал Салкин.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных морозов ученики первой смены школ Улан-Удэ перешли на дистанционное обучение. По информации МЧС Республики Бурятия, с 17 по 23 января температура в регионе может опускаться до −50 градусов.

