Школы Улан-Удэ ушли на удаленку

Учащиеся первой смены школ Улан-Удэ перешли на дистанционное обучение из-за аномальных морозов, сообщил городской комитет по образованию. По данным МЧС по Республике Бурятия, с 17 по 23 января местами температура воздуха будет опускаться до -50 градусов.

Все обучающиеся 1 смены с 1 по 11 классы переводятся на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 19 января 2026 года, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на 18 января в Московской области температура воздуха опустилась до -26 градусов. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, наиболее суровые морозы зафиксированы на юге Подмосковья: в Серебряных Прудах похолодало до -26,2 градуса, в Зарайске — до -25,9.

До этого юрист Юрий Митин рассказал, что неблагоприятные погодные условия могут быть расценены как уважительная причина отсутствия на работе. Он отметил, что сотруднику придется написать объяснительную и приложить доказательства о невозможности попасть на работу из-за погодных условий.