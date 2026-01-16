Юрист объяснил, что делать при невозможности попасть на работу из-за погоды

Юрист объяснил, что делать при невозможности попасть на работу из-за погоды Юрист Митин: при непогоде стоит предупредить начальство о проблемах с дорогой

Неблагоприятные погодные условия могут быть расценены как уважительная причина отсутствия на работе, рассказал «Финансам Mail» юрист Юрий Митин. Он отметил, что сотруднику придется написать объяснительную и приложить доказательства о невозможности попасть на работу из-за погодных условий.

Примеры судебных решений подтверждают позицию, что отсутствие на работе по причине непогоды не может считаться прогулом. Например, в деле № 5-КГ19−98 Верховный суд РФ признал незаконным увольнение сотрудника, который не смог добраться до работы из-за сильных снегопадов, подчеркнув важность учета всех обстоятельств дела, — рассказал Митин.

Юрист подчеркнул, что к неблагоприятным погодным условиям для пропуска работы могут относиться метели, снегопады, наводнения, штормы или временное прекращение движения транспорта. В такой ситуации он призвал своевременно уведомить работодателя о пропуске и подготовить материалы, подтверждающие невозможность передвижения, например, фото или видео.

Ранее эксперт по труду Валентина Митрофанова рассказала, что если работника уволили из-за прогула, он имеет право оспорить действия работодателя. По ее словам, в этом случае компании придется доказать наличие вины сотрудника.