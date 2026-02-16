Зимняя Олимпиада — 2026
Юрист ответил, как получить компенсацию за разбитый на льду телефон

Чтобы получить компенсацию за разбитый на льду телефон, стоит получить свидетельские показания, посоветовал юрист Михаил Салкин. В разговоре с LIFE.ru эксперт подчеркнул, что также можно использовать записи с камер видеонаблюдения. По его словам, к этому следует приложить документы, подтверждающие стоимость ремонта или покупку нового гаджета.

Салкин уточнил, что расходы на ремонт или замену устройства могут быть возложены на управляющую компанию, если инцидент произошел на придомовой территории. В остальных случаях ответственность должны взять на себя балансодержатели.

Если речь идет о придомовой территории многоквартирного дома, таким лицом, как правило, выступает управляющая компания. Если же это территория общего пользования, ответственность несет ее балансодержатель — муниципалитет либо специализированная организация, которой переданы обязанности по содержанию участка, — поделился юрист.

Юрист Алексей Горелов ранее рассказал, что тем, кто пострадал от упавшего с крыши снега, нужно детально зафиксировать факт произошедшего. Эксперт подчеркнул, что снег всегда находится на чьей-то территории и на чьей-то собственности.

