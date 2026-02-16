Россиянам дали советы, что делать при падении снега с крыши Юрист Горелов: пострадавшим от падения снега нужно детально фиксировать инцидент

Тем, кто пострадал от упавшего с крыши снега, нужно детально зафиксировать факт произошедшего, посоветовал юрист Алексей Горелов. В разговоре с Авторадио эксперт подчеркнул, что снег всегда находится на чьей-то территории и на чьей-то собственности.

Всегда снег находится на чьей-то территории и на чьей-то собственности располагается. То есть здесь нужно детально зафиксировать — откуда упал снег и как он падал. После чего необходимо определить, кто является собственником. Если снег падает с крыши многоквартирного дома, то здесь будет отвечать управляющая компания, либо ТСЖ данного дома, — пояснил юрист.

В случае, если снег упал с балкона, ответственность ляжет на собственника помещения. Горелов поделился, что пострадавший может рассчитывать на компенсацию вреда здоровью, а также за моральный вред.

Ранее стало известно, что девять человек стали жертвами падения снега и льда с крыш в России за неделю. Более 60 происшествий зафиксировали в 25 регионах страны, пострадали 24 человека.