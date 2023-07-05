Юрист оценил увеличение штрафов за недопуск газовщиков в квартиры Юрист Толмачев назвал «не совсем разумным» увеличение штрафов за недопуск газовщиков в квартиры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Повышение штрафов за недопуск сотрудников газовых служб в квартиру является не вполне разумной мерой, считает доктор юридических наук, заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев. В беседе с «Радио 1» он отметил, что ужесточение ответственности жителей не приводит к желаемым результатам.

Попытка повышения сумм штрафов за то, что наши жители не впускают в квартиру непонятных проверяющих, не нова. За последние 30 лет это уже пятое повышение штрафов, а воз и ныне там. Значит эта мера не совсем разумная, — считает эксперт.

При этом он предложил поставщикам услуг ЖКХ, наоборот, помогать жителям, особенно малоимущим, в установке и замене оборудования. Юрист напомнил, что водоканалы, электросети и службы газа получают от населения сотни миллиардов рублей, и поэтому должны проводить профилактику, ремонты, ставить новое оборудование за свой счет.

Тогда нормальные люди с радостью будут открывать двери, — считает Толмачев.

Он также пояснил, что люди пожилого возраста зачастую опасаются пускать в свой дом газовщиков, так как боятся мошенников.

Ранее стало известно, что правительство России поддержало законопроект об увеличении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры до 10 тысяч рублей. Как пояснили авторы инициативы, эта мера должна помочь предотвратить взрывы в жилых домах.