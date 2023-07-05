Штраф за недопуск газовщиков в квартиру увеличат в пять раз Штраф за недопуск газовщиков в квартиру вырастет до 10 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство поддержало законопроект, предполагающий пятикратное увеличение штрафов для граждан, которые отказываются допускать специалистов по газу в свои квартиры, пишут «Известия». Сейчас штрафы для таких граждан составляют от 1 до 2 тысяч рублей. Предлагается повысить их до 5-10 тысяч рублей.

Для должностных лиц максимальный размер штрафа может достигнуть 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — 500 тысяч рублей.

Также уточняется, что за отказ заключать договоры на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования граждан могут оштрафовать на 10 тысяч рублей.

Цель внесения изменений в законодательство — снижение количества аварий, связанных с использованием бытового газа.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в регионе начали действовать штрафы за плевки в общественном месте. Таким образом Ярославская область стала первым в стране регионом, где введены денежные наказания за плевки на улице. По его словам, плевки на улице ранее были запрещены только в двух странах — в Казахстане и Сингапуре. Новая форма ответственности установлена в региональном законе «Об административных правонарушениях».