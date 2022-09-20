Юрист объяснил, при каких условиях состоится всеобщая мобилизация Юрист Карабанов: всеобщая мобилизация состоится в России лишь при объявлении войны

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Военнослужащие ВС РФ

Всеобщая мобилизация в России может быть объявлена только в том случае, когда страна находится в состоянии войны, сообщил MK.RU юрист Александр Карабанов. По его словам, в этом случае гражданам, которые состоят на воинском учете, приходят повестки с требованием о прибытии в военный комиссариат, где их приписывают к конкретной воинской части.

Всем гражданам призывного возраста должна будет прийти повестка о явке в военкомат и постановке на учет в качестве первого этапа мобилизации, — объяснил правозащитник.

По словам адвоката, на воинском учете состоят лица, отслужившие в армии, а также те, кто окончил высшие учебные заведения с военной кафедрой или имеет отношение к силовым ведомствам. Не служивший в армии человек, которому исполнилось 27 лет, также будет рассматриваться в качестве состоящего в резерве.

Ранее Госдума одобрила введение в Уголовный кодекс России понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Сам законопроект о поправках прошел первое чтение в июле, сегодня его приняли единогласно сразу во втором и третьем чтениях. Позже один из авторов законопроекта Ольга Ковитиди заявила, что документ не связан с мобилизацией. Она отметила, что принятые поправки будут действовать исключительно в случае объявления военного положения.