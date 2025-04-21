Юрист назвал важный для россиян нюанс решения суда по отцу сестер Хачатурян Юрист Русяев: решение суда по Хачатуряну изменит отношение к домашнему насилию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сестры Хачатурян Ангелина (справа) и Крестина (вторая слева)

Решение суда по делу покойного отца сестер Хачатурян Михаила изменит отношение к домашнему насилию в России, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, вердикт также может стать катализатором изменений в законодательстве.

При всей юридической сложности у этого дела есть и другая сторона — моральная. Позиция суда по факту насилия, нанесенного убитым, проливает свет на замалчиваемые страницы жизни многих семей. Это решение в будущем может повлиять на восприятие границ допустимого в семейных отношениях, а также стимулировать изменения в законодательстве, касающиеся домашнего насилия, — сказал Русяев.

Он уточнил, что признание вины Михаила Хачатуряна станет весомым аргументом в защиту его дочерей. По словам юриста, вердикт закрепит факты насилия, ранее звучавшие лишь в заявлениях защиты, свидетельских показаниях и экспертизах, что дает основания для изменения правовой квалификации действий девушек.

Наличие установленного факта истязаний, подтвержденного судом, формирует новую картину произошедшего. Речь может идти не о заранее спланированном убийстве, а об обороне от систематической угрозы, которую невозможно было предотвратить иными средствами. Признание вины Михаила Хачатуряна может стать основанием для прекращения уголовного преследования против девушек. Закон позволяет освободить от ответственности лиц, действовавших в условиях крайней необходимости или необходимой обороны. Но для этого требуется переоценка следствием и прокуратурой первоначальных квалификаций, — добавил Русяев.

Ранее стало известно, что Бутырский суд Москвы признал покойного Михаила Хачатуряна виновным в насилии над тремя дочерьми — Крестиной, Ангелиной и Марией. В скором времени начнется рассмотрение дела сестер, которые обвиняются в убийстве отца.