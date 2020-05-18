Юрист назвал способы защиты от кибермошенников

https://static.news.ru/photo/a0c830ac-9907-11ea-9f28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор юридических наук Виталий Вехов назвал способы защиты от мошенников в Интернете, которые создают фейковые банковские приложения. По его словам, в первую очередь нужно правильно настроить антивирус.

На каждом смартфоне должно быть установлено подобное приложение, которое обновляется не реже, чем раз в неделю. Это позволит уберечься от любых вирусных атак, передаёт «Москва 24».

В антивирусе обязательно должна быть активирована функция контроля фишинговых закачек, спам-рассылок. Многие, даже покупая лицензионный антивирус, забывают его настроить на те параметры, которые им необходимы, — подчеркнул он.

Приложение поможет избежать последействий, даже если на смартфоне уже установлена вредоносная программа.

Кроме того, перед скачиванием банковского приложения необходимо уточнить его актуальность по контактам кредитной организации, указанным на его официальном сайте.

Ранее NEWS.ru писал, что во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса россияне стали чаще пользоваться банковскими приложениями. Повышенным спросом пользуются мошенники, которые стали создавать клоны официальных приложений и фишинговые сайты, собирающие данные пользователей.