Юрист назвал аргумент в пользу пилота, посадившего в поле самолет

Командир воздушного судна вправе отступать от утвержденных инструкций, если это требуется для сохранения жизни и здоровья пассажиров, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Так он прокомментировал судебное дело, в котором с посадившего в поле самолет пилота «Уральских авиалиний» требуют взыскать почти 119 млн рублей за ущерб. По словам юриста, данный иск авиакомпании является резонансным случаем.

В судебной практике наблюдается резонансный случай: авиакомпания предъявила иск к командиру воздушного судна, который в экстренной ситуации совершил посадку вне аэродрома. Позиция авиакомпании понятная: самолет поврежден, его пришлось разобрать и утилизировать. Расследование Росавиации в 2023 году показало, что вынужденная посадка произошла, в том числе, в результате того, что пилоты допустили ошибки в расчетах потребного количества топлива, приняли необоснованное решение об уходе на запасной аэродром. Несмотря на то, что расследование было возобновлено, данные обстоятельства вряд ли пересмотрят. В соответствии с положениями Воздушного кодекса РФ, командир судна вправе отступать от утвержденных инструкций и принимать решения, направленные на предотвращение угрозы жизни и здоровью людей, — пояснил Хаминский.

Юрист отметил, что действия экипажа имели признаки дезорганизации, о чем было сказано в расследовании Межгосударственного авиационного комитета. Он также подчеркнул, что исход этого дела может создать важный прецедент для оценки действий экипажей в будущем.

В 2025 году МАК выпустил отчет по результатам расследования аварии с самолетом под Новосибирском, все оказалось не так радужно. Там было отмечено, что действия экипажа с самого начала имели явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности, то есть частичной потери работоспособности в связи с психоэмоциональным напряжением. Сейчас дело находится в стадии рассмотрения. Его исход может сформировать прецедент, влияющий на правовую оценку действий пилотов в экстремальных ситуациях, — резюмировал Хаминский.

Ранее сообщалось, что пилоту Сергею Белову, который посадил самолет в поле в Новосибирской области, предъявили иск на сумму 118,9 млн рублей. Согласно материалам дела, именно в таком размере воздушному судну причинили ущерб в ходе приземления. Защита пилота настаивает, что экспертиза проводилась с ошибками.