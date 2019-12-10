Несколько лет назад Юрий Лужков выпустил книгу «Я сын твой, Москва». И действительно, это был тот редкий случай в нашей политике, когда столицей управлял её уроженец. Да, Юрий Михайлович прошёл тернистый путь от дома с земляным полом, как он сам вспоминал, до роскошных кабинетов столичной мэрии и политических высот. От скромного драпового пальтишки и вошедшей в анекдоты кепчонки до изящных итальянских костюмов. От старой «Чайки» до роскошного Maybach. От всеобщего почитания и раболепствующей толпы до одинокого покидания здания мэрии на Тверской в компании Иосифа Кобзона. И осознания, что с потерей доверия молодого президента Медведева, а главное — огромных возможностей столичного градоначальника, он автоматически утратил и показное расположение сотен людей, обязанных ему всем — положением, процветанием, богатством.

Юрий Лужков Viktor Chernov/Global Look Press

Фраза «Так проходит слава земная» — это как раз стопроцентно о Юрии Михайловиче. Наверное, и надо вот так спуститься с политических высот, чтобы до конца познать жизнь во всех её проявлениях. Помню, когда пошли первые разговоры о возможной отставке градоначальника, состав Мосгордумы, на 90% избранный по «списку Лужкова», обещал стеной стоять за любимого мэра, но когда на встречу с ними приехал уже Сергей Собянин, те же лица устроили ему восторженную овацию. Ни один лужковский выдвиженец в самом столичном правительстве не подал добровольно в отставку из солидарности с шефом или, как его называли служивые в кулуарах, «папой».

Да, за 18 лет правления мы видели разного Лужкова. Мало кто всерьёз воспринимал репризу Геннадия Хазанова, предлагавшего на памятнике Лужкову написать: «Ну, вы теперь поверили, что я не хотел быть президентом?» Утверждали, что и структуры мэрии были выстроены так, чтобы их легко можно было, в случае необходимости, превратить в основу новых министерств. Развязка амбициозных планов наступила с выдвижением в премьеры Владимира Путина. Ставка Лужкова на Евгения Примакова не оправдалась, тот отказался выдвигаться в президенты, проявив свойственную ему мудрую осторожность.

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Viktor Chernov/Global Look Press Премьер правительства Москвы Юрий Михайлович Лужков и мэр Москвы Гавриил Харитонович Попов (слева направо второй и третий) с участниками торжественной церемонии открытия пятизвёздочного отеля Метрополь в Москве Алексей Федосеев/РИА Новости Мэр Москвы Юрий Лужков (справа) и президент компании Coca-Cola Невилл Изделл (слева) во время презентации в связи с пуском завода по производству кока-колы в Солнцево Илья Питалев/РИА Новости Открытие площади перед храмом Христа Спасителя. Слева — патриарх Московский и всея Руси Алексий II, справа — мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков Владимир Родионов/РИА Новости 6 мая 1995 года. Мэр Москвы Юрий Лужков во время символического вручения ключа от храма патриарху Алексию II Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС Россия. Москва. 25 августа 1997 года. Мэр Москвы Юрий Лужков возле пропускной системы нового выхода на станции метро ВДНХ Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС Открытие кинотеатра "Октябрь" Сысоев Григорий/ТАСС Участок Третьего транспортного кольца АГН «Москва» Храм Христа Спасителя Сергей Булкин/NEWS.ru Памятник Петру I Сергей Лантюхов/NEWS.ru Вид на МКАД Сергей Лантюхов/NEWS.ru Центральный выставочный зал «Манеж» АГН «Москва» Парк Победы на Поклонной горе Сергей Булкин/NEWS.ru Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити Сергей Булкин/NEWS.ru

Впереди было ещё десятилетие мэрства Лужкова, но все понимали, что время его большой политической игры закончилось. То было скорее десятилетие успешного семейного бизнеса в силе государственно-частного партнёрства в отдельно взятой семье. И недаром результатом стало постоянное первое место Елены Батуриной в списке самых богатых женщин России.

Ну, а пенсионер Лужков вдруг с удивлением узнал, что, оказывается, можно проигрывать суды о защите чести и достоинства. Те самые, что ещё совсем недавно стеной защищали его от недоброхотов и клеветников.

Памятниками ему будут и храм Христа Спасителя, и Казанский собор на Красной площади, и «Москва-Сити». И это достойные памятники. И они будут возвышаться, когда потомки забудут обо всех удивительных перипетиях его крутой карьеры и судьбы.