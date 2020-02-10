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В Москве могут запретить продажу несовершеннолетним товары, содержащие сжиженные углеводородные газы. Это, в первую очередь, зажигалки, баллончики для их заправки, а также туристические баллоны.

Соответствующий законопроект разработан в Мосгордуме. Документ предполагается рассмотреть в первом чтении предстоящей весной, сообщил председатель комиссии по безопасности, спорту и молодёжной политике Кирилл Щитов.

Причиной обеспокоенности депутатов стало распространение в подростковой среде сниффинга — разновидности токсикомании, когда человек вдыхает бытовой газ, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Он отметил, что решение о разработке законодательных механизмов, которые позволят защитить детей от смертельно опасной зависимости, было принято по итогам общественной дискуссии по теме сниффинга. Она состоялась в декабре 2019 года, а участие в диалоге приняли представители исполнительной власти столицы и правоохранительных органов, а также эксперты в сфере здравоохранения.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно официальным данным, от подобной токсикомании в 2018 году погибли более 150 детей в возрасте от шести лет.