Явлинский напомнил о депортации чеченцев и ингушей

https://static.news.ru/photo/3fe93c36-75d4-11eb-bbb4-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Musa Sadulayev/ТАСС

23 февраля является не только Днём защитника Отечества. В этот день в 1944 году началась массовая депортации чеченцев и ингушей. Об этом вспомнил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Были задействованы 180 эшелонов, 100 тысяч военнослужащих. За две недели более полумиллиона человек было выслано в Центральную Азию и Сибирь. В ходе депортаций и в первые годы после них погибли около 100 тысяч чеченцев и 23 тысячи ингушей — то есть каждый четвёртый представитель этих народов, — написал в Telegram политик.

Он назвал это страшным преступлением не только против вайнахов, но и против каждого гражданина страны.

От того, сможем ли мы сохранить память об этих событиях, зависит будущее современной многонациональной России, где карту «свой-чужой» пытаются разыграть не только власти, но и те, кто стремится пробраться во власть любой ценой, — считает Явлинский.

Он добавил, что кроме чеченцев и ингушей тотальной высылке в годы советской власти были подвергнуты крымские татары, карачаевцы, балкарцы, калмыки, немцы, корейцы, поляки, турки-месхетинцы и финны-ингерманландцы. Жертвами депортаций по этническому признаку в СССР также стали казаки, литовцы, латыши, эстонцы и другие народы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал беспричинной депортацию чеченцев и ингушей в Сибирь. Об этом он сообщил в годовщину массового выселения жителей Чечни и Ингушетии из родных мест в Казахстан и Сибирь, которое началось 23 февраля 1944 года. По его мнению, обвинения в сотрудничестве с оккупантами оказались беспочвенны, поскольку «ни один квадратный метр нашей земли не был захвачен фашистами». Более того, почти 50 тысяч уроженцев республики мужественно сражались, защищая Сталинград, прорывая блокаду Ленинграда, освобождая города Советского Союза и Европы.

Кадыров добавил, что руководство России неоднократно осуждало преступления «проклятого» Иосифа Сталина и «его клики», по приказу которых была совершена депортация. Кроме того, в стране реабилитируются жертвы политических репрессий, писал NEWS.ru.