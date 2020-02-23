https://static.news.ru/photo/1d434a84-566b-11ea-9b9a-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал беспричинной депортацию чеченцев и ингушей в Сибирь.

Об этом он сообщил в годовщину массового выселения жителей Чечни и Ингушетии из родных мест в Казахстан и Сибирь, которое началось 23 февраля 1944 года.

Абсолютно никаких причин для политической репрессии народа не было и не найдено за прошедшие годы, — цитирует Кадырова РИА Новости.

По его мнению, обвинения в сотрудничестве с оккупантами оказались беспочвенны, поскольку «ни один квадратный метр нашей земли не был захвачен фашистами». Более того, почти 50 тысяч уроженцев республики мужественно сражались, защищая Сталинград, прорывая блокаду Ленинграда, освобождая города Советского Союза и Европы.

Кадыров добавил, что руководство России неоднократно осуждало преступления «проклятого» Иосифа Сталина и «его клики», по приказу которых была совершена депортация. Кроме того, в стране реабилитируются жертвы политических репрессий.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал либеральных журналистов, назвав их «шайтанами без чести».