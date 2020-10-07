Яровая подготовила поправки об ответственности за реабилитацию нацизма

https://static.news.ru/photo/bff83250-0898-11eb-8ff2-fa163e074e61_660.jpg Ирина Яровая Фото: duma.gov.ru

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила новый пакет законопроектов, касающихся усиления ответственности за реабилитацию нацизма.

В частности, Яровая предложила дополнить статью УК РФ о «Реабилитации нацизма» положениями об уголовной ответственности за совершение указанных деяний с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, пишет «Интерфакс».

Также она предлагает статью КоАП о «Злоупотреблении свободой массовой информации» усилить мерами уголовной ответственности для юридических лиц за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда, одобрение нацистских преступлений и за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Ранее Ирина Яровая заявила о необходимости корректировки закона о суррогатном материнстве. По её мнению, такие услуги должны оказываться только в привязке к гражданству и состоянию здоровья. Она предположила, что нововведения не позволят перевести «решение для некоторых семей жизненно важного вопроса в плоскость криминала», сообщал NEWS.ru.