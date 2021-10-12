Ярославский губернатор ушёл в отставку после выборов в Госдуму

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ушёл в отставку. Президент Владимир Путин назначил его своим помощником, следует из указа, опубликованного на сайте главы государства. Это произошло после выборов в Госдуму, на которых в регионе «Единая Россия» получила один из худших результатов в стране.

Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником Президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности Губернатора Ярославской области по собственному желанию, — говорится в указе Путина.

Документ вступил в силу в момент его опубликования.

Временно исполняющим обязанности губернатора Путин назначил Михаила Евраева — бывшего замглавы ФАС.

В Ярославской области на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 29,72% голосов — это один из худших результатов для партии по всей стране. По двум одномандатным округам, находящимся в регионе, победу одержали справедливороссы, поддержанные «Умным голосованием» Алексея Навального.

4 октября в отставку подал губернатор Тамбовской области Александр Никитин. По мнению источников NEWS.ru, Никитин потерял своё кресло по ряду причин, в числе которых недовольство федерального центра результатами «Единой России» на выборах в Госдуму. Кроме того, он был близок к спикеру нижней палаты Вячеславу Володину.