13 января 2026 в 09:05

Яркий сэндвич, с которым вы полюбите свеклу: сладкий, с хрустящей корочкой и двумя сырами — готовлю на завтрак или перекус

Этот сэндвич — мастерский баланс. Сладость меда и свеклы, легкая кислинка уксуса, сливочность сыра, острота руколы и насыщенность поджаренного хлеба. Каждый компонент важен, а вместе они создают сочный, сложный и очень гармоничный вкус.

Отварную свеклу (1 шт.) очищаю и нарезаю тонкими слайсами. Для маринада смешиваю мед (1 ст. л.), оливковое масло и бальзамический уксус (по 1 ч. л.). Заливаю этой смесью свекольные слайсы, аккуратно перемешиваю и оставляю мариноваться на 10–15 минут. Тем временем обжариваю два ломтика хлеба тартин на сковороде с добавлением сливочного масла до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон. На один поджаренный ломтик хлеба намазываю равномерным слоем сливочный сыр (60 г). Сверху выкладываю горсть свежей руколы (около 50 г). На руколу распределяю маринованные слайсы свеклы, затем крошу или выкладываю кусочками козий сыр (100 г). Накрываю вторым ломтиком поджаренного хлеба, слегка прижимаю. Сэндвич можно сразу подавать, разрезав пополам.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

