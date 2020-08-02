Японцы назвали самых красивых россиянок

https://static.news.ru/photo/2234b128-d559-11ea-b0ab-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Японский журнал Menjoy составил топ-5 самых красивых российских девушек. В списке оказались три спортсменки и две супермодели.

Россиянки славятся не только внешностью. Чистота их личностных качеств обеспечивает им силы для выживания в неспокойном мире, — цитирует «Спорт-Экспресс» издание.

Самыми красивыми японское издание признало двух российских фигуристок: олимпийскую чемпионку Алину Загитову и призёра чемпионата Европы Анну Щербакову, а также уже завершившую профессиональную карьеру теннисистку Марию Шарапову. Кроме них в рейтинг вошли две самые известные российские супермодели — Ирина Шейк и Наталья Водянова.

Как писал NEWS.ru, специалисты Google составили рейтинг самых красивых мест России. В список вошли 15 достопримечательностей. Лидирующие позиции в рейтинге занимают река Дон, футбольный стадион «Краснодар» и Шарташские каменные палатки — скалы рядом с озером Шарташ в Екатеринбурге. Также в список вошли камень Ермак в Пермском крае, «падающая» башня Сююмбике в Казани, корабль-музей «Гото Предестинация» в Воронеже, природный заповедник «Столбы» в Красноярском крае, «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге, место, где встречаются реки Ока и Волга в Нижнем Новгороде, мост на острове Русский во Владивостоке и Каолиновый карьер в Челябинской области.