«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

Компания «Яндекс» составила список новых слов, значение которых в последнее десятилетие в Рунете пытались найти чаще всего. В рейтинг, например, попали термины, связанные с трендами и социальными сетями.
Публикация посвящена Дню русского языка. Его отмечают по всему миру 6 июня. Он утверждён Организацией Объединённых Наций в 2010 году в день рождения Александра Пушкина.
В топ попали понятия, смыслом которых интересовались в текущем году минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущем.
Так, в 2020-м в топ-3 вошли слова «ауф», «локдаун» и «падра». В 2019-м — «вислово», «фудпорн», «бумер», а в 2018-м — «сквиши», «хайли лайкли» и «чуитс»,
Кроме того, юзеры часто интересовались значением слов «хайп», «спиннер», «вейперы», «брексит», «кек», «свэг», «ретвитнуть», «лалка» и «лойс».
Ранее NEWS.ru сообщал, что «Яндекс» назвал смартфоны китайской компании Xiaomi самыми популярными среди россиян в 2019 году (на неё пришлось 30% переходов). На второй позиции разместилась продукция Samsung (20%), а замыкает тройку Apple (16%).
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