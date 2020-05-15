«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

https://static.news.ru/photo/f77b5cc2-a7e3-11ea-92ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Яндекс» составила список новых слов, значение которых в последнее десятилетие в Рунете пытались найти чаще всего. В рейтинг, например, попали термины, связанные с трендами и социальными сетями.

Публикация посвящена Дню русского языка. Его отмечают по всему миру 6 июня. Он утверждён Организацией Объединённых Наций в 2010 году в день рождения Александра Пушкина.

В топ попали понятия, смыслом которых интересовались в текущем году минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущем.

Так, в 2020-м в топ-3 вошли слова «ауф», «локдаун» и «падра». В 2019-м — «вислово», «фудпорн», «бумер», а в 2018-м — «сквиши», «хайли лайкли» и «чуитс», говорится на официальной странице «Яндекса» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, юзеры часто интересовались значением слов «хайп», «спиннер», «вейперы», «брексит», «кек», «свэг», «ретвитнуть», «лалка» и «лойс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Яндекс» назвал смартфоны китайской компании Xiaomi самыми популярными среди россиян в 2019 году (на неё пришлось 30% переходов). На второй позиции разместилась продукция Samsung (20%), а замыкает тройку Apple (16%).