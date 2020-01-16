https://static.news.ru/photo/4115a732-38fb-11ea-af2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смартфоны китайской компании Xiaomi оказались самыми популярными среди россиян в 2019 году (на неё пришлось 30% переходов). На второй позиции разместилась продукция Samsung (20%), а замыкает тройку Apple (16%).

Лидирующей моделью прошлого года оказался Xiaomi Redmi Note 7 (4/64 Гб). За ним идёт Samsung Galaxy A50 (64 Гб) и iPhone XR (64 Гб). На четвёртом и пятом месте расположились Xiaomi Redmi 6A (2/16 Гб) и Honor 8X 4(/64 Гб) соответственно.

При этом 3% пользователей сервиса искали кнопочные телефоны, передаёт «Газета.Ру» со ссылкой на «Яндекс.Маркет».

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple может убрать разъём Lighting по крайней мере в одной модели iPhone. Однако произойдёт это не раньше 2021 года. Аналитики Barclays считают, что отказ от Lighting также приведёт к тому, что производитель уберёт из комплекта смартфона проводные наушники EarPods. Таким образом Apple намерена повысить популярность беспроводных AirPods.