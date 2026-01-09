Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 08:30

Яйцо и ложка какао: шоколадный быстроблин с творогом — обалденный завтрак за 10 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот шоколадный быстроблин — настоящая находка для тех, кто хочет вкусный и полезный завтрак без лишней возни. Готовится он буквально за несколько минут, получается нежным, с насыщенным шоколадным вкусом и мягкой творожной начинкой. Отличный вариант, когда хочется чего-то сладкого, но без выпечки и долгого стояния у плиты.

Ингредиенты: яйцо — 1 шт., овсяные хлопья, измельченные в муку — 1 ст. л. с горкой, какао-порошок — 1 ст. л. с горкой, молоко — 50 мл, разрыхлитель — 0,5 ч. л., растительное масло — для сковороды. Для начинки: творог мягкий — 100 г, мед — 1 ч. л., ягоды — по вкусу.

Приготовление: в миске смешайте яйцо, овсяную муку, какао, молоко и разрыхлитель до однородной массы. Сковороду слегка смажьте маслом, вылейте тесто и готовьте блин на среднем огне под крышкой. Обжарьте с двух сторон до готовности. Творог смешайте с медом. Готовый блин смажьте творожной начинкой, выложите ягоды на одну половину и накройте второй. Подавайте сразу — блин получается мягким, ароматным и очень сытным.

Ранее мы делились рецептом вкусного завтрака из 2 яиц и баночки тунца. Быстрые свертки в лаваше или тортилье — простой и вкусный завтрак.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоруссия частично погрузилась во тьму
Киев лишился фабрики дронов, которыми атаковали резиденцию Путина
Трамп намекнул на поддержку Киева, но с оговоркой
В ЕС понесли миллиардные убытки из-за санкций против России
Россия отомстила Киеву за атаку на резиденцию Путина ударом «Орешника»
Вместо оливье: собираем салат «Крабовая слойка» из четырех продуктов
В Германии хотят привлечь в бундесвер 20 тыс. добровольцев
Москвичам пообещали рекордные сугробы до 65 сантиметров
«Бой с русскими»: аналитик объяснил желание ЕС разместить войска на Украине
Трампу указали на серьезный просчет после операции в Венесуэле
Дания пытается объяснить Трампу нежелание Гренландии продаваться США
Мирный житель пострадал при ракетной атаке ВСУ на российский регион
Россиянам ответили, чем может обернуться выброс новогодней елки из окна
Трамп описал суть собственной «доктрины Донро»
Украинский пленный рассказал о бегстве бойцов из учебных центров ВСУ
«Для меня честь»: журналист из США обрадовался внесению в «Миротворец»
В Минздраве раскрыли показатель по болезням сердца в России
Огурцы для стройности: как сбросить 5 кг за считаные дни без усилий
Российская «Мста» разнесла пункт временной дислокации ВСУ под Днепром
Стармер получил плохие новости о дефиците оборонного бюджета Британии
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.