Яйцо и ложка какао: шоколадный быстроблин с творогом — обалденный завтрак за 10 минут

Этот шоколадный быстроблин — настоящая находка для тех, кто хочет вкусный и полезный завтрак без лишней возни. Готовится он буквально за несколько минут, получается нежным, с насыщенным шоколадным вкусом и мягкой творожной начинкой. Отличный вариант, когда хочется чего-то сладкого, но без выпечки и долгого стояния у плиты.

Ингредиенты: яйцо — 1 шт., овсяные хлопья, измельченные в муку — 1 ст. л. с горкой, какао-порошок — 1 ст. л. с горкой, молоко — 50 мл, разрыхлитель — 0,5 ч. л., растительное масло — для сковороды. Для начинки: творог мягкий — 100 г, мед — 1 ч. л., ягоды — по вкусу.

Приготовление: в миске смешайте яйцо, овсяную муку, какао, молоко и разрыхлитель до однородной массы. Сковороду слегка смажьте маслом, вылейте тесто и готовьте блин на среднем огне под крышкой. Обжарьте с двух сторон до готовности. Творог смешайте с медом. Готовый блин смажьте творожной начинкой, выложите ягоды на одну половину и накройте второй. Подавайте сразу — блин получается мягким, ароматным и очень сытным.

Ранее мы делились рецептом вкусного завтрака из 2 яиц и баночки тунца. Быстрые свертки в лаваше или тортилье — простой и вкусный завтрак.