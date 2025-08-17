Яблоко с курицей превращаются в балдежный салат — вот рецепт

Хотите приготовить сытный и вкусный салат? Этот вариант с курицей, рисом и яблоком — настоящая находка! Нежное мясо, рассыпчатый рис и свежие яблоки создают идеальную гармонию вкусов. А готовится он всего за 15 минут — идеально для быстрого обеда или ужина.

Для салата вам понадобится: 300 г вареной курицы, 200 г отварного риса, 2 яйца, 1 яблоко, горсть грецких орехов и зелень по вкусу. Курицу и яйца нарежьте кубиками, яблоко натрите на крупной терке. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте 3 ст. л. майонеза и хорошо перемешайте.

Перед подачей посыпьте салат рублеными орехами и зеленью — это придаст блюду приятный хруст и свежий аромат. Такой салат хорош как самостоятельное блюдо или дополнение к овощной нарезке. Попробуйте добавить в рецепт немного изюма или кураги для сладковатых ноток!

