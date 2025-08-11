Яблочный пирог с изюминкой: готовим по-болонски! За 30 минут и меньше!

Болонский яблочный пирог — тепло итальянского дома в каждом кусочке! Когда за окном дождь или просто хочется чего-то уютного, этот традиционный болонский пирог станет идеальным решением. В отличие от привычных вариантов, он сочетает хрустящую песочную основу с нежной яблочной начинкой и пряными нотками корицы. Готовится просто, но результат впечатляет — золотистая корочка, сочные яблоки и волшебный аромат, разносящийся по всему дому.

Приготовление:

Сначала займемся тестом. В глубокой миске смешайте 300 г муки, 150 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, 100 г сахара и щепотку соли. Быстро перетрите руками до состояния крошки, добавьте 1 яйцо и замесите тесто. Сформируйте шар, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Пока тесто отдыхает, подготовьте начинку. Очистите 4 крупных яблока (лучше кисло-сладких сортов), удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. В сковороде растопите 50 г сливочного масла, добавьте яблоки, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы и тушите 5–7 минут на среднем огне, пока фрукты не станут мягкими, но сохранят форму.

Достаньте тесто, раскатайте в круг диаметром около 30 см. Переложите в форму для выпечки, формируя бортики. Вилкой сделайте несколько проколов по дну. Выложите яблочную начинку, распределяя равномерно. Посыпьте сверху 2 ст. л. рубленого миндаля (по желанию).

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть перед подачей — так пирог будет лучше резаться. Подавайте теплым, присыпав сахарной пудрой или с шариком ванильного мороженого.

