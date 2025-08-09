Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Яблочно-морковный кекс с йогуртовой глазурью! Вкусняшка за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочно-морковный кекс с йогуртовой глазурью! Идеальный полезный перекус или лёгкий завтрак за 10 минут! Нежный кекс с сочной морковью и яблоком, дополненный воздушной йогуртовой глазурью, — вкусно, полезно и низкокалорийно.

Ингредиенты

  • Яблоко — 1 шт. (очищенное, без сердцевины)
  • Морковь — 50 г (очищенная)
  • Молоко — 3 ст. л. (60 мл)
  • Овсяная мука — 3 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Подсластитель — по вкусу
  • Добавки (по желанию): изюм, орехи, корица

Для йогуртовой глазури

  • Греческий йогурт — 2 ст. л.
  • Мёд/сироп топинамбура — 1 ч. л.

Приготовление

  1. В чашу блендера добавьте яблоко (кусочками), морковь (порезанную), яйцо, молоко, овсяную муку, разрыхлитель и подсластитель. Взбейте до однородной массы. При желании вмешайте изюм или орехи ложкой.
  2. Перелейте тесто в силиконовую форму (или кружку, смазанную маслом). Готовьте в микроволновке 5 минут при мощности 800 Вт (проверяйте зубочисткой — если сухая, кекс готов). Для глазури смешайте йогурт с мёдом, полейте сверху тёплый кекс.

