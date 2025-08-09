Яблочно-морковный кекс с йогуртовой глазурью! Вкусняшка за 10 минут

Яблочно-морковный кекс с йогуртовой глазурью! Идеальный полезный перекус или лёгкий завтрак за 10 минут! Нежный кекс с сочной морковью и яблоком, дополненный воздушной йогуртовой глазурью, — вкусно, полезно и низкокалорийно.
Ингредиенты
- Яблоко — 1 шт. (очищенное, без сердцевины)
- Морковь — 50 г (очищенная)
- Молоко — 3 ст. л. (60 мл)
- Овсяная мука — 3 ст. л.
- Яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Подсластитель — по вкусу
- Добавки (по желанию): изюм, орехи, корица
Для йогуртовой глазури
- Греческий йогурт — 2 ст. л.
- Мёд/сироп топинамбура — 1 ч. л.
Приготовление
- В чашу блендера добавьте яблоко (кусочками), морковь (порезанную), яйцо, молоко, овсяную муку, разрыхлитель и подсластитель. Взбейте до однородной массы. При желании вмешайте изюм или орехи ложкой.
- Перелейте тесто в силиконовую форму (или кружку, смазанную маслом). Готовьте в микроволновке 5 минут при мощности 800 Вт (проверяйте зубочисткой — если сухая, кекс готов). Для глазури смешайте йогурт с мёдом, полейте сверху тёплый кекс.
