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15 июня 2026 в 14:00

Я обожаю клубнику, но печенье с ней — это любовь с первого кусочка. Попробуй — не оторвешься

Фото: D-NEWS.ru
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Лето — время, когда клубника есть везде, даже в духовке. Это печенье я придумал, чтобы не выбрасывать порченые ягоды, а получился хит, который просят печь снова и снова.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 340 г (+60 г для обваливания), сахар-песок — 130 г, масло сливочное — 160 г, яйцо куриное — 2 шт., сахар ванильный — 10 г, клубника — 400 г.

Как готовлю

Сначала достаю масло — оно должно быть мягким, но не поплывшим. Взбиваю его с сахаром и ванилью минуты 4, пока масса не станет пышной. По одному вбиваю яйца, затем всыпаю муку и замешиваю липкое, но воздушное тесто.

Клубнику мою, сушу, режу крупные ягоды пополам и тщательно обваливаю в муке, чтобы каждая ягодка была покрыта.

Смешиваю ягоды с тестом, быстро и аккуратно. Ложкой для мороженого выкладываю шарики на противень, соблюдая расстояние. Пеку 17–20 минут при 180 °C до золотистого цвета. Готовые печеньки оставляю на противне на 5 минут, а потом перекладываю на решетку. Теплые, с молоком — это просто кайф.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Внешне — румяные шапочки с алыми кусочками, а внутри — нежная, чуть влажная текстура. Главное открытие: если положить ягоды не целыми, а нарезанными, вкус распределяется равномернее. Хранить советую в контейнере — наутро становится только лучше.

Проверено редакцией
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