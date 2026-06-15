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15 июня 2026 в 14:00

Самое простое печенье с изюмом — мягкое внутри: готовится на растительном масле и двух стаканах муки

Фото: D-NEWS.ru
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Печенье с изюмом — это простое, мягкое и невероятно вкусное домашнее лакомство, которое остается нежным внутри даже после выпекания. С этим рецептом справится даже начинающий кулинар.

Для приготовления понадобится: 2 стакана муки, 0,5 стакана сахара, 2 яйца, 0,5 стакана растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г изюма, сахар для обваливания.

Рецепт: изюм замочите в горячей воде на 10 минут, затем обсушите. Яйца взбейте с сахаром, добавьте масло, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Добавьте изюм и перемешайте. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, нарежьте на небольшие палочки или трубочки. Обмакните каждое печенье одной стороной в сахар. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт печенья в деле и дала совет: для большего аромата добавьте в тесто ванильный сахар или цедру лимона.

Ранее стало известно, как на замену оладьям приготовить пиццу из кабачков.

Проверено редакцией
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рецепты
печенья
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
Самое простое печенье с изюмом — мягкое внутри: готовится на растительном масле и двух стаканах муки Печенье с изюмом — это простое, мягкое и невероятно вкусное домашнее лакомство, которое остается нежным внутри даже после выпекания. С эти рецептом справится даже начинающий кулинар.
2 стакана муки
0,5 стакана сахара
2 яйца
0,5 стакана растительного масла
1 ч. л. разрыхлителя
100 г изюма
сахар для обваливания
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Изюм замочите в горячей воде на 10 минут, затем обсушите.
Яйца взбейте с сахаром, добавьте масло, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Добавьте изюм и перемешайте.
Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, нарежьте на небольшие палочки или трубочки. Обмакните каждое печенье одной стороной в сахар. Выложите на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут до золотистого цвета.
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