Самое простое печенье с изюмом — мягкое внутри: готовится на растительном масле и двух стаканах муки

Самое простое печенье с изюмом — мягкое внутри: готовится на растительном масле и двух стаканах муки

Печенье с изюмом — это простое, мягкое и невероятно вкусное домашнее лакомство, которое остается нежным внутри даже после выпекания. С этим рецептом справится даже начинающий кулинар.

Для приготовления понадобится: 2 стакана муки, 0,5 стакана сахара, 2 яйца, 0,5 стакана растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г изюма, сахар для обваливания.

Рецепт: изюм замочите в горячей воде на 10 минут, затем обсушите. Яйца взбейте с сахаром, добавьте масло, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Добавьте изюм и перемешайте. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, нарежьте на небольшие палочки или трубочки. Обмакните каждое печенье одной стороной в сахар. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт печенья в деле и дала совет: для большего аромата добавьте в тесто ванильный сахар или цедру лимона.

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