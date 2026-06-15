Этот рецепт спасет, если клубника начала портиться, а ты не знаешь, что с ней делать

Этот рецепт спасет, если клубника начала портиться, а ты не знаешь, что с ней делать

Клубничный джем из магазина? Забудь. Домашний варится быстро, а вкус такой, что пальцы оближешь.

Ингредиенты

Клубника — 1 кг, сахар-песок — 1 кг, лимон — 1 шт.

Как готовлю

Сначала мою и сушу клубнику, чтобы ягоды были сухими. Засыпаю их сахаром, слегка встряхиваю и оставляю на 2 часа — за это время клубника даст сок.

Потом пробиваю все блендером в пюре, добавляю лимонный сок и цедру, довожу до кипения на среднем огне. Варю 10 минут, постоянно помешивая и снимая пену — эту сладкую штуку я сразу съедаю. Горячий джем разливаю по стерильным банкам, закручиваю и переворачиваю вверх дном до остывания.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Идеальный вариант, когда клубника начала портиться, — я спас килограмм ягод за полчаса активной работы. Больше всего понравилось, что не нужно стоять и помешивать каждую минуту: засыпал, забыл на два часа, взбил блендером и сварил. Вкус получился концентрированным, как будто съел горсть свежих ягод, только слаще. Мой совет: берите самую спелую клубнику и не жалейте лимона — он делает джем ароматным и не дает засахариться.