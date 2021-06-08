WSJ: российские власти изменили стратегию давления на соцсети

https://static.news.ru/photo/1d0d5e92-c884-11eb-a7ff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газета The Wall Street Journal написала, что российские власти доработали стратегию, которая позволяет давить на социальные сети для удаления «антиправительственного контента». По сведениям издания, ведомства признают всё больше сообщений незаконными, а администрации сервисов получают «шквал запросов на удаление».

Журналисты отметили, что выбор оппозиционером Алексеем Навальным платформы YouTube для публикации своих роликов давно вызывал гнев представителей властей РФ.

Однако конфронтация между Кремлём и технологическими компаниями достигла апогея в начале этого года, когда молодые россияне превратили свои аккаунты Instagram, Twitter и TikTok в площадки для выражения гнева по поводу тюремного заключения Навального, — добавляет издание.

В качестве примеров WSJ напомнил о многократных штрафах соцсетей, замедлении Twitter, а также удалении ссылок на «Умное голосование» Навального с YouTube.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Кремль не разрабатывал стратегию по давлению на платформы.

Нет [не разрабатывали стратегию]. Роскомнадзор требует от этих платформ соблюдения российских законов. Не более того, — подчеркнул он.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это было реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Причиной таких мер стали претензии к контенту, который был признан вредоносным. В Роскомнадзоре при этом не исключили полной блокировки соцсети в России.

Также в РКН штрафовали Google, Facebook, Twitter и TikTok. Претензии ведомства возникали из-за контента, который власти признали противоправным, в том числе из-за призывов на акции протеста.