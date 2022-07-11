Wildberries хочет закрепить за собой фирменный оттенок Компания Wildberries хочет закрепить за собой фирменный фиолетовый оттенок

Фото: Aleksander Polyakov /Global Look Press

Компания Wildberries пытается оспорить отказ Роспатента регистрировать фирменный оттенок фиолетового цвета в качестве товарного знака. Там заверяют, что пока цвет официально на зарегистрирован, сотрудники вынуждены регулярно встречаться с его использованием, в том числе мошенниками, пишет «Коммерсант».

В Роспатенте пока отвечают, что фиолетовый цвет не настолько однозначно ассоциируется именно с Wildberries, чтобы был смысл его регистрировать. В целом в России пока только пяти крупным компаниям удалось добиться правовой охраны своих цветов.

Ранее директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries стала распространять контрафактную продукцию. Он отметил, что многочисленные жалобы поступали как от потребителей, так и от предприятий и организаций.