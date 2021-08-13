Взрывотехник назвал вероятную причину ЧП в Воронеже

Взрыв в воронежской маршрутке, вероятнее всего, произошёл из-за утечки газа. Такого мнения придерживается эксперт-взрывотехник Виктор Поплавский, сообщает 5-tv.ru .

Причина взрыва понятная, потому что произошла утечка газа в газовом оборудовании, а потом произошёл взрыв, — пояснил он.

По словам специалиста, утечка газа могла возникнуть из-за постоянной тряски транспортного средства во время езды. Водитель автобуса должен был следить за газовым оборудованием, регулярно его обслуживать, но, видимо, не делал этого.

Эксперт также отметил, что газовое оборудование отечественного производства имеет невысокое качество. По этой причине периодически случаются взрывы автомобилей в различных регионах страны.

Взрыв автобуса в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа. Транспортное средство принадлежит АТП-1. По данным СМИ, несколько лет назад на автобусы этой компании устанавливалось газобаллонное оборудование. Однако сам перевозчик утверждает, что они работают на дизтопливе.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва получили ранения 19 человек. Одна из пострадавших скончалась ночью от потери крови, утром 13 августа стало известно, что умерла вторая пострадавшая. Ещё трое в тяжёлом состоянии находятся в реанимации.