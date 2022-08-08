«Вызывает опасения»: иммунолог высказался о новом генипавирусе из Китая Иммунолог Крючков: генипавирус может быть опасным из-за родства с вирусом Нипах

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В Китае обнаружили новый генипавирус, который может передаваться от животных к человеку, иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Москвой 24» признался, что его «напрягает» биологическое родство новой инфекции с вирусом Нипах, который отличается высокой летальностью. Вместе с этим он подчеркнул, что любое новое заболевание требует дополнительного изучения.

Единственное, что напрягает, — это ближайший родственник нового генипавируса — вирус Нипах. Это заболевание отличается высокой летальностью и вызывает опасения. Это одна из самых серьезных инфекций, — предупредил Крючков.

Он напомнил, что новая инфекция малоизучена, поэтому пока неизвестно, может ли вирус передаваться от человека к человеку. Вместе с этим иммунолог предположил, что генипавирус обладает схожими свойствами с вирусом Нипах ввиду их биологического родства.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что россиянам не стоит бояться обнаруженного в Китае нового вида генипавируса, так как эта инфекция не передается респираторным путем. Заболевание названо вирусом Ланье (LayV), смертельных случаев заражения или тяжелого течения пока не зафиксировано. По словам Нетесова, подобные вирусы завозят либо туристы, либо они попадают в страну из-за перемещения диких животных.