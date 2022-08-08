Оценен риск появления нового вида генипавируса в России Вирусолог Нетесов: Россиянам особо не грозит новый вид генипавируса

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

России особо не грозит обнаруженный в Китае новый вид генипавируса, так как эта инфекция не передается респираторным путем, рассказал в беседе с NEWS.ru член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов. Заболевание названо вирусом Ланье (LayV), смертельных случаев заражения или тяжелого течения инфекции пока не зафиксировано. По словам Нетесова, подобные вирусы завозят либо туристы, либо они попадают в страну из-за перемещения диких животных.

Тропические вирусы просто так в Россию не попадают. Их или ввозят туристы, или происходит перемещение каких-то животных. Поскольку эти вирусы практически не передаются респираторным путем, нам, конечно, стоит ими интересоваться, но они нам особо не грозят, — подчеркнул Нетесов.

Ученые из Китая и Сингапура обнаружили новый вид генипавируса, который может передаваться человеку от диких животных. Исследователи отмечают, что всего было выявлено 35 заболевших вирусом Ланье, все они проживают в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань — у них диагностировали лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию (боль мышц), тошноту и другие симптомы.

Специалисты предупредили, что несмотря на то, что ранее случаи инфицирования не были смертельными или очень серьезными, за ситуацией необходимо тщательно следить. Исследователи призвали не паниковать, но серьезно отнестись к ситуации, ведь вирус перешел на человека, а значит, заболевание может протекать иначе.