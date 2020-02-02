https://static.news.ru/photo/96b384c0-4594-11ea-b9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Российские туристы, отдыхающие на острове Хайнань, рассказали об обстановке на китайском курорте. Большая часть из них недовольна тем, что отдых придётся сократить, поскольку паника из-за коронавируса, по их мнению, больше надуманная.

Паники вообще нет. Что в России говорят о том, что туристов уже всех вывезли — неправда. Мне кажется, всё слишком преувеличено. Те, кто хотел на экскурсии, — им не повезло. А я приехала полежать на песке и позагорать. Поэтому для меня нет никакого дискомфорта в связи с этими событиями, — рассказала Дарья Прокопова РИА Новости.

Другая туристка подтвердила, что не боится находиться в КНР. Она призналась, что китайцы и раньше часто ходили в масках, поэтому нынешняя ситуация её не настораживает. Среди плюсов такого «полукарантинного» отдыха туристы отметили свободные пляжи, отсутствие вечных очередей и шума.

Нашлись и те, кто рад возможности досрочно завершить отпуск. Как заявила Ксения Спигина, прилетевшая на Хайнань с мужем и маленькой дочерью, находиться на острове стало невозможно.

Ребёнка мы привезли купаться в бассейне, но он закрыт. Номера не убираются, детская комната не работает. Выживайте как хотите, — подытожила она.

К 2 февраля число погибших от пневмонии нового типа в Китае составило 304 человека. По последним данным, количество инфицированных увеличивается каждый час и достигло уже 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.

Ранее NEWS.ru писал, что россиян из КНР эвакуируют пять самолётов ВКС РФ, на борту будут находиться военные вирусологи. Военных медиков и специалистов Минобороны на каждом самолёте снабдят современными средствами диагностики и индивидуальной защиты. В случае необходимости пассажирам дадут медицинские препараты. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эвакуация россиян пройдёт 3 и 4 февраля.