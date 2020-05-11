Выявлен новый путь передачи COVID-19

https://static.news.ru/photo/0fd4b4c2-93a7-11ea-af8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vikki Grant/moodboard/Global Look Press

Американские учёные заявили, что новая коронавирусная инфекция может передаваться через слёзы.

Исследователями из медшколы Университета Джонса Хопкинса считают, что клетки глаза могут быть своеобразным «резервуаром» для вируса. COVID-19 может прикрепиться к частицам глазного яблока, взаимодействуя с белком ACE-2. А затем коронавирус проникает внутрь благодаря ферменту TMPRSS2. После этого слёзная жидкость «становится важным механизмом передачи другим людям», пишет Biorxiv.org.

Как писал NEWS.ru, всего в мире погибли от инфекции 275 781 человек, вылечились 1 376 235 пациентов. Лидером по количеству умерших от коронавируса являются США: там зафиксировано более 1 320 000 случаев заражения, умерли 78 529 человек.

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, скончались 94 пациента, выздоровели 5495 человек. Всего в стране, по данным на 11 мая, зарегистрировано 221 344 больных COVID-19. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.