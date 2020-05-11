Выявлен новый путь передачи COVID-19

Американские учёные заявили, что новая коронавирусная инфекция может передаваться через слёзы.
Исследователями из медшколы Университета Джонса Хопкинса считают, что клетки глаза могут быть своеобразным «резервуаром» для вируса. COVID-19 может прикрепиться к частицам глазного яблока, взаимодействуя с белком ACE-2. А затем коронавирус проникает внутрь благодаря ферменту TMPRSS2. После этого слёзная жидкость «становится важным механизмом передачи другим людям», пишет Biorxiv.org.
Как писал NEWS.ru, всего в мире погибли от инфекции 275 781 человек, вылечились 1 376 235 пациентов. Лидером по количеству умерших от коронавируса являются США: там зафиксировано более 1 320 000 случаев заражения, умерли 78 529 человек.
За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, скончались 94 пациента, выздоровели 5495 человек. Всего в стране, по данным на 11 мая, зарегистрировано 221 344 больных COVID-19. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.
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