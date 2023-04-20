Вывод крейсера «Петр Великий» из состава ВМФ назвали большой глупостью Военный эксперт Литовкин: вывод «Петра Великого» из состава ВМФ станет большой глупостью

Фото: Министерство обороны РФ

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий»

Возможное решение вывести из боевого состава ВМФ РФ тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» станет большой глупостью, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, крейсер является одним из символов российского флота и по-прежнему эффективен.

Думаю, это нелепость. Если его вывести на время [из боевого состава флота], то на время, на ремонт. Это символ ВМФ России, флагман. Выводить его из состава вряд ли кто-то решится, это глупость большая, если примут такое решение. Он очень эффективен. На нем ракеты «Гранит», система ПВО как С-300, торпедные аппараты, мощное противокорабельное, противолодочное вооружение, — рассказал Литовкин.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере, заявил, что «Петр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ РФ. Официального подтверждения данной информации не поступало.

«Петр Великий» является флагманом Северного флота России. Это единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ и крупнейший действующий неавианесущий боевой корабль в мире. Судно оснащено ядерной энергоустановкой и управляемым ракетным вооружением и призвано поражать крупные надводные цели и обеспечивать комплексную противовоздушную и противолодочную оборону. После 2024 года судно планируется отправить на модернизацию.