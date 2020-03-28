Министерство промышленности и торговли РФ приняло решение отменить международную выставку «Иннопром-2020», которая должна была пройти в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
Об этом ТАСС
Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Правительство РФ в 2012 году присвоило выставке федеральный статус.
По последним данным, в Свердловской области выявлено 24 случая заболевания COVID-19.
Как сообщал NEWS.ru, 26 марта Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение приостановить шахматный турнир в Екатеринбурге после решения правительства России прервать воздушное сообщение с другими странами без указания временных рамок.
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