https://static.news.ru/photo/c29e5a54-711a-11ea-bfdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли РФ приняло решение отменить международную выставку «Иннопром-2020», которая должна была пройти в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минпромторга. Представитель ведомства заявил, что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в мире не даёт провести мероприятие должным образом, поэтому Минпромторг решил отменить выставку.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Правительство РФ в 2012 году присвоило выставке федеральный статус.

По последним данным, в Свердловской области выявлено 24 случая заболевания COVID-19.

Как сообщал NEWS.ru, 26 марта Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение приостановить шахматный турнир в Екатеринбурге после решения правительства России прервать воздушное сообщение с другими странами без указания временных рамок.