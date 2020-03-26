Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение приостановить шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге в связи решением правительства России прервать воздушное сообщение с другими странами без указания временных рамок.
FIDE не может продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков и официальных лиц домой. В этой ситуации Президент федерации принял решение прекратить турнир, — приводит слова главы организации Аркадия Дворковича пресс-служба.
Точные даты возобновления соревнований с 8-го тура будут объявлены позже.
Два чемпионата мира по шахматам пройдут в России в 2021 году. Такое решение было принято на заседании конгресса Международной федерации шахмат, ранее писал NEWS.ru.