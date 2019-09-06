https://static.news.ru/photo/57adc812-d17c-11e9-8554-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первая в России выставка конопли открылась в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Она проходит в рамках ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства «Краски осени» и продлится до 13 октября.

Посетители могут увидеть трёхметровую коноплю из Мордовии, конопляное волокно, верёвки, канаты, а также продегустировать крекеры и масло в выходные дни. Организаторы выставки — крупнейшие коноплеводческие предприятия России, — рассказала АГН «Москва» пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Ранее News.ru сообщал, что пенсионеру из села Мехонское в Курганской области дали пять лет тюрьмы за маковую соломку и коноплю.

По словам соседки «наркобарона», как его стали называть в селе, адвокаты пенсионера рассчитывали на условный срок в связи с возрастом обвиняемого. Сам осуждённый утверждает, что найденные у него растения служили подстилкой для скота.