https://static.news.ru/photo/7d39aeee-ca0a-11e9-ab0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Ivaschenko/Russian Look

Пенсионеру из села Мехонское в Курганской области дали пять лет тюрьмы за маковую соломку и коноплю.

По словам соседки «наркобарона», как его стали называть в селе, адвокаты пенсионера рассчитывали на условный срок в связи с возрастом обвиняемого. Сам осужденный утверждает, что найденные у него растения служили подстилкой для скота, рассказывает портал URA .

В надворных постройках пенсионера полицейские нашли более килограмма маковой соломки и около 872 граммов каннабиса. Соцработник, прикреплённая к старику, рассказала, что её подопечный жил крайне бедно и на наркобарона не похож.

Как писал News.ru ранее, российское общество психиатров подготовило заключение, что антидепрессант бупропион, за покупку которого возбудили ряд уголовных дел, не является наркотическим средством.