https://static.news.ru/photo/ca3f50f8-4a99-11ea-9b2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство «Единой России» и правительство РФ обсудят использование материнского капитала.

Этот вопрос поднимут на встрече секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и главы фракции партии в Госдуме Сергея Неверова с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и социальным блоком кабмина. Как сообщает РИА Новости, встреча состоится в понедельник.

Темой встречи станет законодательное обеспечение послания президента РФ в части расширения возможностей использования материнского капитала, — рассказали агентству в «Единой России».

В январе президент России Владимир Путин распорядился сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал. Ответственным за исполнение назначен Мишустин. Срок выполнения поручения — до 31 июля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент поручил продлить закон по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года. При этом пособие будет ежегодно индексироваться.