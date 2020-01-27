https://static.news.ru/photo/dec80ab4-40f9-11ea-9fd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года.

Продление действия закона по маткапиталу должно при этом обеспечиваться ежегодной индексацией размера пособия, говорится в поручении.

15 января в ежегодном послании Федеральному собранию Путин сообщил, что с 2020 года пособие впервые получат семьи при рождении первенца. Маткапитал за первого ребёнка будет составлять 466 616 рублей. За второго и последующих — 616 617 рублей. Также, государство будет гасить ипотечные кредиты семьям с тремя детьми на сумму 450 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России распорядился сократить сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок его выполнения — до 31 июля.